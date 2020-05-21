СМИ: Объемы авиаперевозок в мире достигли минимальных значений

Активность гражданской авиации по всему свету во второй половине мая достигла рекордно низких показателей, пишет Irish Independent со ссылкой на доклад дублинского представительства PricewaterhouseCoopers.

По оценкам экспертов консалтинговой компании, из-за пандемии авиакомпании вывели из эксплуатации - временно или насовсем - 18 тысяч самолетов, что составляет 60 процентов мирового авиапарка.

Перевозчики отправили на прикол половину широкофюзеляжных самолетов. Наиболее драматическая ситуация сложилась с самыми крупными авиалайнерами Airbus A380, из них по-прежнему летают только 2 процента.

Обратная ситуация сложилась со специализированными грузовыми самолетами. В этом сегменте наблюдается пик активности - простаивают только 10 процентов бортов.