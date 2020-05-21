Трейлер: новый боевик от режиссера сиквелов "Перевозчика" и "Заложницы"

На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер полнометражного проекта сервиса "Последние дни американской преступности", про который нужно знать две вещи.

Во-первых, это адаптация одноименного комикса прекрасного Рика Ремендера ("Черная наука", "Токийский призрак", "Дно") и Грега Токкини, прошедшая со дня публикации десятилетний путь до зрителя. Во-вторых, режиссером ленты выступил Оливье Мегатон, снявший вторую и третью "Заложниц", третьего "Перевозчика" и "Коломбиану".

То есть за энергичность и динамику можно быть спокойными.

Да вот, кстати, и ролик не даст соврать.

Сюжет картины разворачивается в ближайшем будущем, когда "в качестве окончательного ответа терроризму и криминалу" американское правительство тайно планирует начать трансляцию сигнала, начисто отбивающего у людей желание умышленно совершать противоправные деяния.

На что группа злоумышленников, среди которых гангстер, мелкий неудачник и матерая хакерша, объединяются, чтобы совершить последнее "преступление века" до того, как сигнал пойдет в эфир. И далее, свалив из страны, проводить остаток дней в безбедности.

В ролях: Майкл Питт ("Семь психопатов", "Подпольная империя"), Шарлто Копли ("Хардкор", "Район №9", "Команда "А"), Эдгар Рамирес ("Ультиматум Борна"), Анна Брюстер ("Звездные войны: Пробуждение силы"), Джессика Энсти ("Кровавая езда").

Релиз - уже 5 июня.