У берегов Греции произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло у берегов Греции. Колебания магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Средиземного моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:43 по московскому времени, имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы", - со ссылкой на специалистов пишет "Интерфакс".

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмологи отнесли его к "разрушительным". Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7. О возможных разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.