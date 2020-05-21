Умер летчик-ас двух войн Сергей Крамаренко

На 98-м году жизни скончался Герой Советского Союза, ветеран двух войн: Великой Отечественной и в Корее, - генерал-майор авиации Сергей Крамаренко.

- Сергей Макарович активно участвовал в ветеранском движении, - сообщил сообщил ТАСС глава клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области генерал-полковник Николай Антошкин.

Крамаренко был последним из живущих Героев Советского Союза, получившим это звание за войну в Корее. Умер он у себя на родине, в селе Калиновка под Харьковом.

Окончив школу с золотой медалью, будущий летчик поступил в Московский авиационный институт, одновременно занимаясь в аэроклубе. В марте 1941 года Крамаренко призвали в армию. Через год он выпустился из борисоглебского летного училища и попал на фронт. Участвовал в Корсунь-Шевченсковской, Висло-Одерской и Берлинской операциях, много летал с Иваном Кожедубом. Во время Великой Отечественной войны выполнил 52 боевых вылета, на его счету несколько личных и 10 групповых побед.

В 1950 году в составе 176-го гвардейского истребительного авиаполка попал в Китай, откуда летал драться с американскими летчиками в небе Кореи. Там Крамаренко совершил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя и одержал 13 личных побед. Его самого сбивали дважды: один раз немцы, в марте 44-го, второй - американцы. Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 года Сергею Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза.