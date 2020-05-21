В июле Ford отправит на пенсию сразу два седана

Ford объявил о намерении удалить из своей гаммы сразу два седана - Ford Fusion и Lincoln MKZ. Эти модели производятся на мексиканском заводе компании и продаются только в Северной Америке - США, Канаде и Мексике. Fusion - это американская версия европейского Mondeo, а MKZ - это люксовая модель на его базе.

Последние экземпляры двух седанов сойдут с конвейера завода в Эрмосильо (северо-запад Мексики) 21 июля 2020 года. Fusion популярен у американской полиции, но ведомственный вариант этой машины снимут с производства еще раньше - 5 июня. Завод в Эрмосильо перейдет на выпуск нового компактного кроссовера Bronco Sport, который пока еще не представлен широкой публике (хотя его фото просачивались в Сеть).

Ford еще в 2018 году рассказал о планах отказаться от классических легковых моделей и сместить акцент бизнеса на выпуск более универсальных кроссоверов, внедорожников и пикапов. Автомобили последних трех типов пользуются в США все большим спросом, а популярность обычных легковушек, наоборот, падает.

Со снятием с производства Fusion реорганизация продуктовой линейки Ford в США завершится, поскольку из легковых останется только купе Mustang, которое снимать с производства не планируют, поскольку эта культовая модель имеет особое значение для бренда.

В гамме Lincoln останется только одна легковушка - полноразмерный Continental, но от него компания также планирует избавиться после завершения жизненного цикла в 2022-2023 гг. Отказ от седанов угрожает самому существованию марки Lincoln, поскольку в структуре ее продаж треть машин - это именно седаны.

Напомним, в течение 2018-2019 гг. Ford Motor удалил из своей североамериканской гаммы модели Fiesta, Focus и Taurus.

Пик спроса на Ford Fusion пришелся на 2014-й, когда в США было продано 306 860 автомобилей. После этого объемы постепенно снижались, достигнув 166 045 штук в 2019-м. Лучшим годом для Lincoln MKZ тоже был 2014-й: тогда американцы купили 34 тысячи таких машин. К 2019-му спрос сократился вдвое - до 17 725.