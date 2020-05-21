В Новой Зеландии сократят рабочую неделю для восстановления экономики

"Многие предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю, - отметила Ардерн. - По этому вопросу нужно договариваться с работодателями. В настоящее время работники демонстрируют из удаленного офиса хорошие результаты".

По словам Ардерн, специалисты многое узнали о борьбе с коронавирусом и мерах по его предупреждению. "Я бы посоветовала компаниям, которые могут себе это позволить, обеспечить четырехдневную рабочую неделю. Это поможет туризму по всей стране", - посоветовала премьер.

По официальным данным, в Новой Зеландии туризм приносит в казну порядка 16,2 миллиардов долларов или 5,8 процента ВВП. В туристической отрасли занято 230 тысяч человек, что составляет порядка 8,4 процента от общей численности работников.

Между тем компания Microsoft опробовала идею четырехдневной рабочей недели перед пандемией коронавируса с многообещающими результатами. По словам производителя программного обеспечения, производительность труда выросла на 40 процентов. В отчете Общества управления человеческими ресурсами за июнь 2019 года говорится, что 15 процентов из более, чем 2700 американских компаний и организаций предлагают сотрудникам четырехдневную рабочую неделю по сравнению с 12 процентами в 2017 году. При этом снижения доходов не отмечается.