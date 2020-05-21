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Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы"

Новости
    21.05.2020, 18:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

…И опять суровый Мел Гибсон всех победил и сурово покарал: в Сети опубликован трейлер художественной ленты "Силы природы" (Force of Nature).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия"

В ней нас ждет гибрид боевика и фильма-катастрофы, судя по всему, вообще без каких-то неслыханных откровений и внезапностей. Ну да и бог с ним, мы же все равно любим старика Мела.

64-летний Гибсон играет в картине от Lionsgate отставного детектива, который, заручившись поддержкой своенравного копа (Эмили Хирш), в разгар урагана спасает от бандидос свою дочь (Кейт Босуорт). Все они оказываются запертыми в доме, где злоумышленники планируют провернуть масштабное ограбление.

Режиссер - Майкл Полиш ("Астронавт Фармер"), муж Босуорт и половинка близнецов Полиш - тех самых, что сыграли сросшихся сенобитов в четвертом "Хеллрайзере" 1996-го.

В других ролях: Дэвид Зайас (Батиста из "Декстера"), Уильям Кэтлетт ("Менталист"), Тайлер Джон Олсон ("Теория Большого взрыва"), Свен Теммел ("Касл") и 21-летняя Джаспер Полиш, дочь режиссера от первого брака

Релиз - 30 июня.

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