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22 мая 2020 г.

Постановление губернатора Астраханской области от 22 мая 2020 года № 69 "О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области от 09.04.2020 № 54"

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 09.04.2020 № 54 "О перечне исполнительных органов государственной власти Астраханской области и их должностных лицах, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры "2, 5, 6, 7, 15" заменить цифрами "2,3,7, 8, 9, 16, 18".

1.2. В перечне исполнительных органов государственной власти Астраханской области и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденном постановлением:

- в пункте 4 слова "Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области" заменить словами "Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области";

- в пункте 11 слова "начальник инспекции," исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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