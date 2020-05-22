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Авторы "Великолепного века" снимут еще один сериал об Османской империи

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    22.05.2020, 14:07
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Команда создателей турецкого сериала "Великолепный век" в лице Ягмура и Дурула Тайланов приступит к созданию нового многосерийного проекта, сообщает Yahoo! Deportes.

В нем речь вновь пойдет об истории Османской империи XV- XVI вв и о важной личности того периода, адмирале Хызыр Хайреддин-паше по прозвищу Барбаросса, также известном как Хызыр-реис.

Эта роль достанется Чагатаю Улусою, в активе которого имеется участие в международном проекте, сериале "Защитник", выпущенном стриминговым сервисом Netflix, в то время как в "Великолепном веке" этот образ воплотил Толга Текин.

По предварительным данным съемки начнутся летом. Трансляция телесериала на территории Турции будет осуществлена сетью TRT1.

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