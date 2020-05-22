Более 500 яхт и лодок по всему миру не пускают в порты из-за карантина

Более пятисот яхт и лодок по всему миру вынуждены совершать дальние опасные переходы через Тихий и Атлантический океан, зачастую с поломками и минимумом провизии на борту, чтобы попасть в родной порт. Причина в том, что из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, большая часть стран приостановила заход в порты для судов. В случае захода в гавань судно вынуждено встать на якорь, при этом никакой помощи с берега оно зачастую не получает. Об этом сообщает Ocean cruising club (OCC, Клуб океанских переходов) - международный клуб поддержки мореплавателей на небольших судах.

Ситуация усугубляется тем, что в некоторых регионах начинается сезон ураганов, как, например, в Южном полушарии, в тропических широтах Тихого океана, в районе Карибского бассейна. Так, ирландский яхтсмен Гарри Кродерс два месяца находился на своей 13-метровой (43 фута) алюминиевой яхте Kind of Blue в изоляции у острова Сент-Мартин в Карибском море, но теперь он вынужден идти домой в Европу - с 1 июня на Карибах официально начинается сезон ураганов. Проблема усугубляется тем, что у яхтсмена нет одной руки, он потерял ее в автокатастрофе, и управление яхтой в шторм для него оказывается сложнее, чем для других мореплавателей.

Всего же на яхтах и лодках находятся тысячи людей, которые сейчас вынуждены уходить от сезонной непогоды, фактически не имея возможности получить помощь нигде, кроме порта приписки, до которого иногда месяцы ходу. Причем далеко не все яхтсмены богаты, скорее наоборот. Однако, зная о сложном положении мореплавателей, в некоторых странах им продают товары дороже в несколько раз, как, например, в районе Африканского рога.

OCC уже разослала запросы в правительства различных стран, особенно в южной части Тихого океана, где уже начинаются шторма (Австралия, Новая Зеландия, Тонга, Фиджи) с просьбой оказать возможную поддержку яхтам и лодкам.