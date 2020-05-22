Более 500 яхт и лодок по всему миру не пускают в порты из-за карантина

Ситуация усугубляется тем, что в некоторых регионах начинается сезон ураганов, как, например, в Южном полушарии, в тропических широтах Тихого океана, в районе Карибского бассейна. Так, ирландский яхтсмен Гарри Кродерс два месяца находился на своей 13-метровой (43 фута) алюминиевой яхте Kind of Blue в изоляции у острова Сент-Мартин в Карибском море, но теперь он вынужден идти домой в Европу - с 1 июня на Карибах официально начинается сезон ураганов. Проблема усугубляется тем, что у яхтсмена нет одной руки, он потерял ее в автокатастрофе, и управление яхтой в шторм для него оказывается сложнее, чем для других мореплавателей.
Всего же на яхтах и лодках находятся тысячи людей, которые сейчас вынуждены уходить от сезонной непогоды, фактически не имея возможности получить помощь нигде, кроме порта приписки, до которого иногда месяцы ходу. Причем далеко не все яхтсмены богаты, скорее наоборот. Однако, зная о сложном положении мореплавателей, в некоторых странах им продают товары дороже в несколько раз, как, например, в районе Африканского рога.
OCC уже разослала запросы в правительства различных стран, особенно в южной части Тихого океана, где уже начинаются шторма (Австралия, Новая Зеландия, Тонга, Фиджи) с просьбой оказать возможную поддержку яхтам и лодкам.