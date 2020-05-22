Депутат Пушкина сообщила о выписке из больницы

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что вылечилась от коронавируса, и ее выписали из больницы.

Хорошей новостью парламентарий поделилась в Instagram.

- Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! - написала Оксана Пушкина. - С отрицательными тестами на #covid_19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям!

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а к врачам и медработникам обратилась с особыми словами благодарности "за профессионализм и героизм".

Ранее в Госдуме рассказали, что у депутата был коронавирус в легкой форме, она лечилась в ЦКБ.

Было известно о шестерых народных избранниках с коронавирусом, однако на этот неделе депутаты прошли тесты перед пленарным заседанием, и еще у нескольких депутатов была обнаружена эта инфекция.