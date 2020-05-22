Эпидемиолог рассказал, когда регионы перейдут к 3 этапу снятия ограничений

Большинство регионов России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений в связи с COVID-19 к началу июня, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он напомнил, что на встрече 7 апреля глава государства интересовался развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции, но тогда прогнозировать было сложно.

"На сегодняшний день с достаточно большой долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, которые сегодня докладывались и обсуждали, можно сказать, что к началу июня, первой декаде июня большинство субъектов Российской Федерации должны достичь третьей фазы, которая прописана, то есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики", - отметил ученый.

Но при этом он обратил внимание на общий тезис - пришла новая инфекция и придется с ней жить, жизнь эта будет иметь свои особенности, но одним из важных аспектов станет то, что граждане поймут свою ответственность за обеспечение здоровья всех россиян.

Также Владимир Кутырев высказал мнение, что пандемия стимулирует ускорение разработки в стране закона о биологической безопасности. "В основу этого закона должны положить принципы эпидемиологической безопасности в первую очередь. Это очень важно в том понимании, как мы трактуем биологическую безопасность в ее широком и узком форматах", - заявил он.