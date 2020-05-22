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22.05.2020 07:29
Рубрика: В мире

Еще 2,4 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице

Текст: Максим Макарычев

Еще 2,4 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице на прошлой неделе. В результате общее количество безработных достигло примерно 38,6 миллионов человек - это почти четверть рабочей силы в Соединенных Штатах. Еженедельные цифры снизились с пика почти в семь миллионов человек, который был зафиксирован в последнюю неделю марта, но остаются высокими. Число американцев, получающих пособия, также продолжает расти несмотря на надежды, что ослабление ограничений на блокировку поможет перезапустить экономику США, отмечает ВВС.

Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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Стало известно о том, что работодатели в США сократили более 20 миллионов рабочих мест в прошлом месяце, в результате чего официальный уровень безработицы составил 14,7 процента - это рекордный показатель в послевоенной истории. На протяжении последних лет уровень безработицы в США составлял 3,5 процента. Хотя многие из безработных заявили: они считают, что их увольнения являются временными, недавнее исследование показало - более 40 процентов недавних сокращений рабочих мест, вероятно, будут постоянными. Экономисты полагают, что этот показатель может ухудшиться и оставаться повышенным в течение нескольких лет.

Согласно опросу, опубликованному в среду, почти половина семей в США потеряла доход после того, как два месяца назад вступили в силу ограничительные меры на время пандемии. Около 37 процентов семей ожидают потерять доход в следующем месяце. Напомним, что министерство торговли сообщило, что розничные продажи в Америке в апреле упали на рекордные 16,4 процента.

Министр финансов Стивен Мнучин предупредил на днях, что Соединенные Штаты рискуют получить "непоправимый урон", если ограничительные меры продолжатся. Все 50 штатов США начали смягчать режим изоляции, но пока, отмечают аналитики, не ясно, приведет ли простое ослабление ограничений к восстановлению экономической активности.

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