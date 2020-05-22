Каким видят танк будущего в Китае

Изображения "концепта китайского танка следующего поколения" появились в Сети. Понятно, что данные рисунки вряд ли имеют прямое отношение к создаваемой в КНР реальной перспективной технике. Тем не менее они создают определенное представление о том, какой видят в Поднебесной боевую машину будущего.

Concept drawing of the next generation Chinese tank pic.twitter.com/v2o1vIVbwp — DJ垂耳兔 (@DJ21504146) May 21, 2020

Например, понятно, что реализованное на Т-14 "Армата" решение о перемещении всего экипажа в находящуюся в передней части корпуса капсулу стало объектом для подражания. Подобно российской машине здесь в крыше корпуса видны два люка для входа и выхода экипажа.

В качестве основного оружия оставлена обычная пушка, у которой, возможно, увеличен калибр. Известно, что в КНР было создано и испытано 140-мм орудие. Предполагалось установить его на модернизированный Тип 99. Однако, этого не произошло, и танкисты НОАК до сих пор обходятся клонами российской 2А46.

Непременным атрибутом новой бронетехники являются комплексы активной защиты, способные бороться с различными противотанковыми средствами. Здесь КАЗ тоже есть, причем даже продумана возможность поражения атакующих сверху боеприпасов, вроде известного Javeline.

На крыше башни виден дистанционно управляемый 12,7-мм зенитный пулемет. Во всем остальном перед нами развитие уже имеющихся в войсках Тип 96 и Тип 99.

Военные эксперты, в свою очередь, считают, что реальный китайский танк нового поколения будет представлен уже в ближайшие годы. И тогда появится реальная возможность сравнить его с этими рисунками.