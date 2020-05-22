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22 мая 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 22 мая 2020 года № 78 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 3 дополнить пунктом "21" следующего содержания:

"21) граждан, указанных в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 настоящей части, у которых отсутствует регистрация по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края, или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск - Камчатский (Елизово) заполнять анкету по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению (далее - Анкета).";

2) в пункте 6 части 4 слова "среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование" заменить словами "среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование (за исключением образовательных организаций, указанных в части 152 настоящего постановления)";

3) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Запретить до 31 августа 2020 года включительно выезд организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за пределы Камчатского края.";

4) дополнить частью 152 следующего содержания:

"152. Организовать образовательный процесс:

1) в учебно-тренажерных центрах, ведущих подготовку экипажей морских судов с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и в группах численностью не более 4 человек с соблюдением дистанции между обучающимися не менее 2 метров;

2) в региональном отделении ДОСААФ России Камчатского края и его структурных подразделениях в части организации практического обучения по подготовке водителей транспортных средств по военно-учетным специальностям.";

5) дополнить частью 181 следующего содержания:

"181. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края:

1) подготовить перечень объектов обсервационного типа с указанием примерной стоимости размещения для доведения до сведения прибывающих граждан для прохождения самоизоляции;

2) обеспечить размещение граждан, указанных в пункте 21 части 3 настоящего постановления, и не сообщивших в Анкете место пребывания на территории Камчатского края, в условиях обсерватора, расположенного на территории Елизовского района.";

6) дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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Анкета гражданина, прибывшего на территорию Камчатского края
(pdf, PDF, 114 Кб)