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22.05.2020,  
10:39
Текст:  Антон Валагин

Летающая батарея AC-130 получит еще и боевой лазер

Работы по созданию первого самолета артиллерийской поддержки AC-130J, оснащенного ко всему прочему еще и 60-киловаттным боевым лазером, завершатся к 2022 году. Такое заявление сделали представители ВВС США на недавней Special Operations Forces Industry Conference.

Боевой лазер сейчас - чрезвычайно модный аксессуар (хотя, кроме российского "Пересвета", ни один образец не стоит на боевом дежурстве). Как ядерной боеголовкой 70 лет назад, им пытаются оснастить самые разные боевые системы - от винтовки до спутника. Применение светового оружия в авиации ограничено чудовищным количеством энергии, необходимым лазеру для выстрела.

Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
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Эту проблему в США рассчитывают решить при помощи очень специфического самолета Lockheed AC-130. Это летающая артиллерийская батарея и ее генераторы снабжают электричеством массу бортовых систем. Предположительное место установки лазера - за кабиной экипажа, - и, возможно, от 30-миллиметровой автоматической пушки придется отказаться, пишет "Популярная механика".

Кроме пушки от БТР Stryker, AC-130 вооружен 105-миллиметровым оружием. Артиллерия сосредоточена на левом борту, поэтому тактика применения летающей батареи следующая: самолет над целью закладывает левый вираж и кружит, поливая противника непрерывным огнем. Поскольку парящий на одном месте большой самолет - отличная цель для ПВО, применяют AC-130 в основном по ночам. Новейшая модификация самолета Ghostrider умеет также сбрасывать бомбы с лазерным наведением из кормового люка и пускать управляемые ракеты из-под крыльев. Боевой лазер добавит к и без того широким возможностям AC-130 способность сбивать беспилотники, перехватывать ракеты и даже артиллерийские снаряды, заявили в Пентагоне.

Идея оснастить лазером самолет артиллерийской поддержки сухопутных войск не нова - в 90-х планировалось создать небольшой и малозаметный ганшип с многорежимной оптической установкой. Она должна была ослеплять противника, работать в нелетальном режиме и жечь его легкую бронетехнику. После оценки стоимости проекта детально просчитывать его не стали.

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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