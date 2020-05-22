Минобрнауки: студенты смогут сменить специальность на третьем курсе

Минобрнауки России по поручению Президента Российской Федерации ведет работу по пересмотру перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Итогом станет разработка нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. В нем для студентов будет предусмотрена возможность выбора направлений подготовки, начиная с третьего года обучения.

Напомним, соответствующее поручение президент дал во время ежегодного обращения к Федеральному собранию в январе этого года.

"Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии", - заявил Владимир Путин.

По мнению экспертов, это очень хорошее предложение. Наиболее талантливые студенты не будут зажаты в рамках одной программы. Кстати, подобная система существует во многих странах-лидерах по образованию. С одной стороны, она дает возможность студентам определиться со своим профилем не сразу. Тогда в первые два года в вузе они смогут посвятить самоопределению, получая качественные базовые знания. С другой стороны, больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование.