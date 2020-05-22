NI оценил перспективы беспилотного Су-57

В США заинтересовались информацией об испытаниях Су-57. При этом акцент сделан на тестировании истребителя в режиме беспилотника.

The National Interest пишет о перспективности программы создания современного истребителя-беспилотника, в котором заинтересована не только Россия. В качестве примера приводятся американские разработки концепции "лояльного ведомого". Программа рассчитана на предоставление возможности пилоту F-22 или F-35 управлять небольшим количеством дронов.

"Это существенно меняет тактическое уравнение, позволяя пилотируемым самолетам испытывать средства противовоздушной обороны противника и, возможно, даже проводить атаки с более безопасных дистанций", - пишет The National Interest.

В публикации отмечается, что сейчас дроны управляются с наземных терминалов, причем часто с больших расстояний - через океан. А управление в связке "воздух-воздух" позволит сделать навигацию, обмен данными и целый ряд вариантов воздушного боя более оперативными и реально осуществимыми.

"Алгоритмы, обеспечивающие беспилотный полет, достигли такой степени, что беспилотные истребители смогут быстро маневрировать, захватывать цели и быстро корректировать динамику", - пишет американское издание. При этом указывается и мнение разработчиков вооружения, которые считают, что полностью заменить пилотов в ближайшее время вряд ли удастся, поскольку человеческую способность адекватно принимать решения и реагировать на множество переменных компьютерные системы скопировать пока не могут.

Между тем взаимодействие пилотируемых и беспилотных платформ в воздушном бою может стать основой для выработки новой тактики.

Напомним, ранее сообщалось об испытаниях на базе летающей лаборатории Т-50 истребителя пятого поколения Су-57 в качестве ударного беспилотника. При этом пилот находится в кабине самолета, лишь контролируя работу автоматики.