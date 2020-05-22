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22.05.2020 12:14
Рубрика: Власть

Новейшие самоходки "Коалиция-СВ" начали поступать в войска

Текст: Александр Степанов

Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".

Эти 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) поставляются в войска согласно государственному оборонному заказу.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Самоходки разработаны ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород). Они впервые были продемонстрированы на Параде Победы 2015 года. Эти САУ обладают высоким уровнем автоматизации. Кроме того, боевое отделение самоходки управляется дистанционно экипажем, который находится в передней части машины. Конструкторы создали для "Коалиции" новый режим заряжания, который обладает высокой скорострельностью для такого типа самоходок - более 10 выстрелов в минуту.

Как ранее заявлял главком Сухопутных войск Олег Салюков, боевые возможности орудия в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы. Благодаря высокому темпу стрельбы, "Коалиция-СВ" может использовать режим "шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.

Власть Безопасность Армия Оружие XXI века

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