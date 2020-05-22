Попова: Заболеваемость COVID в РФ на пике была одной из самых низких в мире

"Нам удалось срезать пик эпидемии: заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах была одна из самых низких в мире, - сказала она. - У нас в самые высокие уровни было меньше 8 на 100 тысяч. При том что в Европе это было: 16 - в Испании, 13 - в Швеции и почти 12,5 в Бельгии".

По мнению Анны Поповой, это результат системных мероприятий и своевременно принятых ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.