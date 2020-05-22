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22 мая 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:

"1.1. Временно приостановить передвижение грузового автомобильного транспорта международного сообщения на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях в целях исключения скопления указанных транспортных средств в количестве, превышающем фактическую пропускную способность пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее - пункты пропуска);";

"1.1. Временно приостановить передвижение грузового автомобильного транспорта международного сообщения на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях в целях исключения скопления указанных транспортных средств в количестве, превышающем фактическую пропускную способность пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее - пункты пропуска);";

1.2. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:

"4. Министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (Мельникову О.А.) организовать проведение дезинфекции грузового автомобильного транспорта международного сообщения на участках автомобильных дорог на пути следования к пунктам пропуска, а также территорий, прилегающих к местам размещения постов дорожно-патрульной службы, мест стоянок и скоплений грузового автомобильного транспорта на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях.";

1.3. Считать пункт 4 пунктом 5.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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