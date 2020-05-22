Производство машин в России упало на 79%

Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в России по итогам апреля. Оказалось, что выпуск легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился в пять раз, упав на 79,2% по сравнению с прошлым годом. За месяц были собраны всего 30 тысяч машин.

В то же время за четыре месяца 2020 года с российских конвейеров сошло 353 тысячи легковых авто, что на 33,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Примерно такая же динамика наблюдалась в сегменте грузовиков, их производство в апреле снизилось на 36,5% - до 8,7 тысяч штук. Это минимальное количество с февраля 2015 года. По итогам января-апреля производство грузовых машин упало на 16,7%, - до 36,4 тысячи штук.

Ранее, напомним, Ассоциация европейского бизнеса назвала прошлый месяц "черным" для российского авторынка. В апреле 2020 года дилеры продали 38 922 автомобиля, что на 72,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2019-ом. В численном выражении количество реализованных машин составляет минус 102 089 единиц.

Эксперты полагают, что авторынок начнет потихоньку восстанавливаться в июне. Также участники автомобильного бизнес-сообщества склоняются к такому варианту развития в нынешнем году: продажи упадут на треть, автомобили подорожают на 10-15 процентов.