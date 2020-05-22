Путь к совершенству: NI описал российское оружие для подводников

Советский автомат подводный специальный (АПС) внешне напоминает автомат Калашникова, пишет The National Interest. Однако одним из самых заметных его отличий от АК является длинный и громоздкий магазин, в котором находятся 26 патронов с пулями игольчатого типа для подводной стрельбы, отмечает автор статьи Калеб Ларсон.

Для облегчения конструкции и повышения точности при стрельбе его оснастили складывающимся облегченным прикладом. Несмотря на это, АПС все же нельзя назвать мобильным оружием из-за размеров магазина. Дело в том, что дальность и точность стрельбы такого автомата очень зависят от глубины, на которой находится водолаз. При ее увеличении дальность и скорострельность оружия значительно снижаются из-за дополнительного гидродинамического сопротивления, которое воздействует на подвижные части автомата.

В воздушной среде автомат был неэффективен. Отправляясь на задание военным водолазам приходилось брать с собой по два пистолета и автомата.

Чтобы облегчить ношу, на основе АПС создали экспериментальный автомат АСМ-ДТ, способный стрелять не только под водой, но и на суше. Ствол автомата сделали нарезным для того, чтобы обеспечить стабилизацию надводных боеприпасов, а подводные пули уменьшили в калибре, чтобы они проходили по каналу, не врезаясь в нарезы. Также конструкторы устранили возможную проблему разрыва ствола, что могло случиться при переходе из воды на сушу из-за удерживания воды в его канале - пороховые газы по специальным каналам стали отводиться из патронника в ствол перед пулей и "выдували" воду.

Позже был создан двухсредный автомат АДС, который стрелет патронами с пулями игольчатого типа под водой и обычными пулями на суше. На него можно установить магазин от АК-74 и даже более массивные магазины.