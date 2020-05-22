Путин удивился рекордной смертности в горах за рубежом

На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации глава государства отметил высокую смертность за рубежом в определенных странах.

"Я посмотрел данные. Смертность на 100 тысяч населения. Сан-Марино на первом месте, Бельгия, Андорра на третьем", - сказал президент. "Что там в горах происходит такое серьезное?!" - удивился он. "Или сложнее оказывать помощь?" - предположил Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что это, действительно, может быть связано со сложностью оказания медицинской помощи.