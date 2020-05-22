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Рубрика: В мире

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Текст: Андрей Васильев

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Национальной гвардии Украины, которое произошло ночь в пятницу в Житомирской области. По данным украинской прокуратуры, среди погибших были бывшие военнослужащие АТО и волонтеры.

Они приехали развлечься в местное охотничье угодье. В сообщении областного управления Национальной полиции Житомирской области говорится о том, что около часу ночи в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

Фото: youtube
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Как сообщает издание "Страна", кровавый конфликт произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора угодья Анатолия Захаренко в "подставе хорошего полицейского". Стало известно, что накануне конфликта на основании показаний Захаренко сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Управления внутренней безопасности полиции Житомира по подозрению во взятке задержали начальника Попильнянского отделения Коростишевского отдела полиции в Житомирской области подполковника Руслана Мшанецкого. Захаренко заявил, что местные полицейские пытались "крышевать" его рыболовный бизнес и пытались брать у него поборы якобы за развитие хозяйства.

В ходе конфликта боец Нацгвардии после распития спиртных напитков угрожал арендатору физическим насилием в грубой форме и напал на Захаренко с ножом. Об этом сообщил источник издания в полиции Житомира. Арендатор в ответ открыл стрельбу из охотничьего ружья "Иж", сначала убив двоих, а затем еще пять человек. Один из гостей, сотрудник Национального авиационного университета, успел убежать в лес, дойти до ближайшего села и вызвать полицию.

Анатолию Захаренко 58 лет, он занимался охотой, также расчистил местное озеро и доделывал там дамбу, сообщило украинское издание "КП". По словам источника СМИ, он никогда не требовал денег с жителей окрестных районов, а с "городских брал меньше, чем остальные". При этом в Новоселице нет ни сельского главы, ни даже старосты. По словам соседей, охота была увлечением Захаренко, и на ружье у него имелось разрешение. Стрелок был взят под стражу и допрошен в полиции.

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