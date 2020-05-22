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22.05.2020 11:11
Рубрика: Общество

Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б"

Текст: Александр Степанов

Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщили в Минобороны.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Пуск ракеты состоялся в 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк. Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом проводил боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил. В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, пуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления.

В 2020 году с космодрома Плесецк запущена уже третья ракета-носитель "Союз-2".

Общество Космос Правительство Минобороны

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