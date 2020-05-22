Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б"

Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты состоялся в 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк. Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом проводил боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил. В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, пуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления.

В 2020 году с космодрома Плесецк запущена уже третья ракета-носитель "Союз-2".