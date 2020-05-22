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Карнавала не будет: в Москве закрылся "Мумий Тролль Music Bar"

Новости
    22.05.2020, 13:26
Текст:   Олег Усков

Группа "Мумий Тролль" объявила, что из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции вынуждена закрыть свое заведение "Мумий Тролль Music Bar" в Москве.

Music Bar коллектива находился на Тверской, рядом с Красной площадью, с 2011 года там регулярно проходили живые концерты

"К сожалению, наши худшие опасения подтвердились... Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, "Мумий Тролль Music Bar" уже никогда не сможет снова открыть свои двери", - уведомляет официальный Instagram группы.

Виной тому - пандемия коронавируса: всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа.

При этом в посте отмечено, что, учитывая текущую ситуацию с инфекцией, музыканты понимают: "карнавала не будет".

"Спасибо всем. Мы будем хранить теплые воспоминания... а пока постараемся подумать, как нам начать... с чистого листа", - сказано.

"Мумий Тролль" основан в 1983 году во Владивостоке. Представлял Россию на конкурсе "Евровидение-2001", заняв двенадцатое место.

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