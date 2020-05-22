Мошенник в Подмосковье купил дорогой телефон за фальшивые деньги

В Ухтомский отдел полиции МУ МВД России "Люберецкое" сообщили о мошенничестве с фальшивыми деньгами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что местный житель продал свой мобильный телефон через сервис частных объявлений за 100 тысяч рублей. Но покупатель расплатился с ним пятитысячными купюрами, которые вызвали подозрение в подлинности.

Как рассказала Татьяна Петрова, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД по подозрению в совершении преступления задержали "покупателя" - 39-летнего жителя Ставропольского края. Выяснилось, что по результатам исследований установлено, что 20 купюр достоинством 5 тысяч рублей изготовлены не на предприятии Гознака, а выполнены электрографическим и струйным способами печати.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигурант взят по решению Люберецкого городского суда под стражу.