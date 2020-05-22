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22.05.2020 16:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На воронежской кондитерской фабрике произошла вспышка COVID-19

Текст: Анна Скудаева

Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована на кондитерской фабрике в Воронежской области.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По данным исследований Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердился у работников кондитерской фабрики компании KDV, сообщает РИА Новости. Общая численность сотрудников предприятия составляет порядка 3000 человек.

- На фабрике KDV в Рамонском районе Воронежской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 17 человек, очаг действующий, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на территории предприятия проходит дезинфекция, сотрудники фабрики находятся под наблюдением врачей.

По данным на 22 мая, на территории Воронежской области коронавирус подтвержден у 1362 человек. Выздоровели 837 пациентов, 16 скончались. Среди погибших трое иностранцев.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Пандемия коронавируса COVID-19

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