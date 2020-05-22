На воронежской кондитерской фабрике произошла вспышка COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована на кондитерской фабрике в Воронежской области.

По данным исследований Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердился у работников кондитерской фабрики компании KDV, сообщает РИА Новости. Общая численность сотрудников предприятия составляет порядка 3000 человек.

- На фабрике KDV в Рамонском районе Воронежской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 17 человек, очаг действующий, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на территории предприятия проходит дезинфекция, сотрудники фабрики находятся под наблюдением врачей.

По данным на 22 мая, на территории Воронежской области коронавирус подтвержден у 1362 человек. Выздоровели 837 пациентов, 16 скончались. Среди погибших трое иностранцев.