Почти 85% вновь выявленных случаев коронавируса в Москве у людей младше 65 лет

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 2988 новых случаев выявления коронавирусной инфекции. Всего в городе в настоящее время зарегистрировано 158 207 случаев коронавируса.

Среди новых случаев 43,5% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5% - от 46 до 65, 10,2% - от 66 до 79, еще 5,3% - старше 80 лет. Детей - 7,5 процента. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди взяты под врачебный контроль.

Оперативный штаб напоминает: в столице запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников для тестирования проводится методом случайной выборки. Горожане приглашаются на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test.