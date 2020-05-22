В Москве задержан нетрезвый таксист с поддельными правами

В Москве полицейские задержали нетрезвого таксиста, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, автомобиль, который принадлежит одному из агрегаторов такси, был остановлен сотрудниками ГАИ в районе Отрадное, так как машина создавала аварийную ситуацию на дороге. За рулем такси оказался мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Ирина Волк отметила, что в ответ на требования выйти из автомобиля мужчина повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. "Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение", - сказала официальный представитель МВД РФ.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.