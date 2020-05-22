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22.05.2020 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В столичных СИЗО продлили режим особых условий

Текст: Владислав Куликов

В столичных следственных изоляторах продлен режим особых условий. Об этом сообщает "Коммерсант". По данным издания, соответствующее сообщение начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз направил в столичную полицию.

Карантинный режим продлен в столичных СИЗО до 17 июня. Это значит, что, как и прежде, заключенных пока не будут вывозить за пределы следственных изоляторов. Следственные действия и встречи с адвокатами проходят через защитные стекла или с соблюдением противоэпидемиологических мер, то есть на участниках должны быть средства индивидуальной защиты. В судебных процессах заключенные могут участвовать из СИЗО с помощью систем видеоконференцсвязи. Вновь арестованных принимает только СИЗО N7 "Капотня". Также, как сообщается, начинает прием арестованных и СИЗО N12 в Зеленограде.

Фото: iStock
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"С целью недопущения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС новой коронавирусной инфекцией во всех подразделениях УФСИН России по г. Москве реализуется в полном объеме комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, принимаются дополнительные меры по профилактике заболеваемости, - сообщили в столичном управлении тюремного ведомства. - На сегодняшний день в следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве содержатся 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они находятся в больнице МСЧ-77 ФСИН России. Заболевание протекает в легкой форме".

26 мая 2020 года в УФСИН России по г. Москве будет работать прямая телефонная линия с руководством пенитенциарного ведомства региона. Задать вопрос и получить квалифицированный ответ в рамках компетенции УФСИН смогут все желающие с 14.00 до 15.00 часов по телефону: 8 (499) 159-95-95.

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