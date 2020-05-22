Глава СК поручил проверить дело об убийстве в Бурятии 18 лет назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить расследование уголовного дела об убийстве двух девушек в Бурятии, которое произошло 18 лет назад.

В августе 2002 года их тела обнаружили недалеко от трассы в Иркутск - Чита в местности Клюквенная падь. Жертвам было по 17 и 18 лет.

Расследование велось, но преступников не смогли найти. Ход делу вновь дали в 2019 году, когда были задержаны подозреваемые в убийстве - бывший и действующий сотрудник полиции. Оба помещены под стражу.

"Председатель СК России поручил руководителям указанных следственных управлений проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых процессуальных решениях", - говорится на сайте СК РФ.