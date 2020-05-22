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22.05.2020 08:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,2 километра

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня днем вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,2 километра.

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф распространился на четыре километра к северу от Эбеко.

Вулкану присвоен один из самых высоких, "оранжевый" уровень авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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