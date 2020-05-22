В Чите задержали мужчину, призывавшего не соблюдать самоизоляцию

В Чите задержали 42-летнего мужчину, призывавшего не соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД Забайкальского края.

"Злоумышленник в соцсетях разместил видео, в котором призывал к массовым беспорядкам с применением насилия в отношении представителей власти (часть третья статьи 212 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый задержан, из его квартиры изъяты ноутбук, жесткие диски, флеш-носители, веб - и видеокамера. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.