Новости

Мэр Иркутска поручил проверить укладку асфальта в лужи 09:18
В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19 09:11
В Чите задержали мужчину, призывавшего не соблюдать самоизоляцию 09:03
Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом 09:00
Как в Гродно археологи возвращают к жизни старинные часы 09:00
В ЕАО из-за взрыва газа в доме погиб мужчина 08:58
Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома 08:46
В Томске спасли пациента с переломами двадцати ребер 08:46
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,2 километра 08:39
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России 08:28
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19 08:20
Мясников озвучил причину низкой смертности от коронавируса в России 08:12
На камчатской станции скорой помощи произошла вспышка COVID-19 08:01
Военных, организовавших побег Карлоса Гона, арестовали 08:01
Еще 2,4 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице 07:29
В Хабаровском крае выплаты получат все бригады скорой помощи 07:27
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 07:13
Вильфанд: Снег в третьей декаде мая в Центральной России бывает раз в 30 лет 06:42
В Приамурье медика через суд заставили лечиться от COVID-19 06:29
В Одессе обрушился второй за неделю жилой дом 06:24
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля 06:06
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска 05:28
В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки 05:09
В электронную трудовую книжку могут начать включать весь рабочий стаж 05:00
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова 04:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
22.05.2020 09:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите задержали мужчину, призывавшего не соблюдать самоизоляцию

Текст: Артем Красиков

В Чите задержали 42-летнего мужчину, призывавшего не соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД Забайкальского края.

В Приамурье медика через суд заставили лечиться от COVID-19

"Злоумышленник в соцсетях разместил видео, в котором призывал к массовым беспорядкам с применением насилия в отношении представителей власти (часть третья статьи 212 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый задержан, из его квартиры изъяты ноутбук, жесткие диски, флеш-носители, веб - и видеокамера. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"