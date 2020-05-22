В Хабаровском крае выплаты получат все бригады скорой помощи

В Хабаровском крае дополнительные выплаты получат все бригады скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Также начисления предусмотрены техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь.

Соответствующие изменения в постановление внес губернатор Сергей Фургал, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из местного бюджета все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50 процентов от размера федеральных выплат. Выплаты начислят за фактически отработанное время в апреле, мае и июне, а также с учетом районного коэффициента и надбавки.

Врачи получат дополнительно до 25 тысяч рублей, а фельдшеры, водители, медсестры, медсестры-анестезисты - до 12,5 тысяч. Технический персонал получит 10 тысяч рублей вне зависимости от количества смен или часов.

Сейчас в Хабаровском крае 1444 выявленных случаев COVID-19, 641 человек излечился, девять пациентов скончались.