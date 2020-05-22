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22.05.2020 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У одного из тренеров ФК "Оренбург" выявлен коронавирус

Текст: Валентина Зотикова

У тренера вратарей ФК "Оренбург" Платона Захарчука выявлен коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба по итогам тестирования на COVID-19 игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды. Платон Захарчук будет выполнять предписание Роспотребнадзора.

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Еще у четырех человек - футболистов Филипа Рогича, Жиги Шклофека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова - выявлены антитела к коронавирусу.

- Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19, - отмечается в заявлении клуба. - На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет.

Трое футболистов и их наставник будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты.

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