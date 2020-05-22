В Мордовии число погибших от COVID-19 достигло 11-ти

В Мордовии число погибших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло одиннадцати. В пятницу стало известно о смерти молодого мужчины 35 лет.

Как сообщил региональный оперштаб, больной был госпитализирован с диагнозом пневмония. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Течение болезни усугубили сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ожирение III степени.

Всего за последние сутки в республике выявлено 36 новых случаев COVID-19. Половина из них - 18 - зафиксированы в Саранске. Десять заболевших старше 60 лет, трое - моложе 30.

- Самый пожилой из подтвержденных сегодня больных - 86 лет, самому юному нет еще и полугода, - пояснили в оперштабе.

Всего же на сегодня в Мордовии зарегистрировано 1548 случаев коронавируса. При этом 493 пациента уже выздоровели.