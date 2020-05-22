В Нижегородской области скончались еще четыре человека с COVID-19

За минувшие сутки в Нижегородской области скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Течение заболевания у них осложнялось наличием хронических проблем со здоровьем. Общее число летальных случаев достигло 57 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 22 мая общее число верифицированных случаев в регионе достигло 7615, из них 202 - за последние сутки. Выздоровели и были выписаны 2076 человек.

Из общего числа заболевших порядка 4,3 тысячи человек лечатся амбулаторно, поскольку болезнь протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. В больницах находится более 1,1 тысячи нижегородцев с COVID-19.

- В ежедневной сводке показатель по числу выявленных случаев в нашем регионе в последние несколько дней снижается. При этом мы входим в пятерку лидеров по числу выздоровевших за сутки. Это обнадеживающая тенденция, однако не повод для того, чтобы ослабить дисциплину. Динамика заболевания сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Тесты на коронавирус сдали 169736 нижегородцев, за последние сутки - 5970 жителей. По данным регионального правительства, Нижегородская область входит в число лидеров в стране по абсолютному количеству исследований на коронавирус.

Ранее замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов у себя в Instagram разместил информацию о том, что загрузка коечного фонда в регионе составляет 48 процентов. По данным на 21 мая, половина заболевших COVID-19 приходится на Нижний Новгорода и половина - на область.