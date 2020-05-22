В Татарстане число умерших от коронавируса пациентов выросло до 10

В Татарстане подтвердили девятый случай смерти от коронавируса, на этот раз в Казани. Пациент 1963 года рождения был госпитализирован с жалобами на высокую температуру и утомляемость.

С 13 мая он находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Помимо этого, у него было большое количество хронических заболеваний, в том числе острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопения тяжелой степени, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Напомним, накануне в Зеленодольске был зарегистрирован девятый случай смерти от COVID-19. Таким образом, в Татарстане уже два дня подряд фиксируются летальные исходы от пандемии. Всего в республике за сутки было выявлено 75 новых случаев коронавируса. А всего заболевших с начала эпидемии - 2621.