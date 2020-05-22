В Татарстане проректора КФУ задержали по делу о мошенничестве

В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора Казанского приволжского федерального университета Дмитрия Пашина.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в хищении денежных средств ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет", совместно с ректором КНИТУ Сергеем Юшко, ранее задержанным по подозрению в совершении мошенничества и служебном подлоге.

Пашин курировал в федеральном университете вопросы инновационного развития и внедрения цифровых технологий вуза с 2017 года. А до этого 5 лет возглавлял центр нанотехнологий РТ.

Напомним, что следствие предполагает, что в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. Однако фактически данного деканата не существовало.