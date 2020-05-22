Мэр Иркутска поручил проверить укладку асфальта в лужи

В Иркутске мэр города Руслан Болотов поручил организовать проверку муниципального унитарного предприятия "ИркутскАвтодор".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе ежедневного объезда улиц Руслан Болотов обратил внимание на то, что дорожники грубо нарушают ремонта дорожного полотна - работники укладывали асфальт прямо в лужи. Это вызвало возмущенный комментарий мэра.

- Уже не первый раз мы выявляем подобные нарушения, которые демонстрируют непрофессионализм и халатное отношение к делу. Горожане также обращаются к нам с жалобами по поводу качества дорожного ремонта. Это недопустимо! Тем более, когда речь идет о муниципальном предприятии, которое обязано быть эталоном качества для остальных подрядчиков. По факту, выявленному сегодня, проведем проверку МУП "ИркутскАвтодор". К виновным будут приняты жесткие меры, - подчеркнул Руслан Болотов.

Он также отметил, что в прошлые годы в городе был проведен масштабный ремонт дорог, однако далеко не везде - с достойным качеством. В этой связи профильным комитетам администрации города поставлена задача пересмотреть подходы и требования к работе дорожников, особое внимание уделить контролю за подрядчиками, а также за качеством используемых ими материалов.

Пресс-служба администрации Иркутска напоминает, что только весной этого года было отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог - сделан так называемый "ямочный ремонт". В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Иркутске в 2020 году отремонтируют 19 объектов общей протяженностью 23 километра.