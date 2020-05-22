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22.05.2020,  
11:23
Текст:  Юрий Гаврилов

Стратегическим "Ярсом" оснастят два полка Барнаульской дивизии РВСН

До конца года в Барнаульской ракетной дивизии перевооружат на мобильные стратегические комплексы "Ярс" еще два полка. Об этом сообщил начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Новые ядерные системы заменяют в позиционных районах и на маршрутах боевого патрулирования все еще мощные, но с каждым годом устаревающие комплексы "Тополь". В декабре прошлого года в той же Барнаульской дивизии подвижными "Ярсами" оснастили полк, дислоцированный в Алтайском крае. Теперь очередь еще за двумя.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Идет перевооружение и в других соединения РВСН. На мобильные "Ярсы" уже перевели Йошкар- Олинскую, Тейковскую, Нижнетагильскую и Новосибирскую дивизии. Ими вооружили один из полков Иркутского соединения. А "Ярсы" шахтного базирования ставят на боевое дежурство в ракетном соединении в Козельске.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что этот ядерный комплекс стал основой нашей наземной стратегической группировки. По словам командующего, в настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения имеется около 200 мобильных пусковых установок. По некоторым данным, ими вооружены восемь дивизий РВСН. Еще четыре соединения оснащены стратегическими комплексами шахтного базирования.

В ходе перевооружения с подвижных "Тополей" на "Ярсы" их количество не растет. Зато увеличивается мощность. В отличие от тех же "Тополей" головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения, способных поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.

Этот комплекс разработали в Московском институте теплотехники под руководством академика Юрия Соломонова. Ракетные соединения РВСН по всей стране активно перевооружают на "Ярсы" с 2009 года. По сравнению с ракетным комплексом "Тополь-М" РС-24 имеет сокращенный активный участок траектории и оборудован новыми средствами преодоления противоракетной обороны. В этот боеприпас конструкторы заложили характеристики, которые делают ракету неуязвимой на всех этапах полета - от старта до поражения цели.

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