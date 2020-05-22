Суд оставил под стражей экс-депутата Быкова, обвиняемого в убийстве

Сегодня Красноярский краевой суд отказался удовлетворить жалобу адвоката бизнесмена и политика Анатолия Быкова и оставил его под арестом до 4 июля 2020 года.

Как сообщает ТАСС, суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил решение по мере пресечения без изменения. Частично изменено описание мотивировочной части.

Заседание суда проходило в закрытом режиме без представителей СМИ. Более того, и самого Анатолия Быкова в здание суда не привозили - он видел трансляцию заседания по видеосвязи.

Напомним, что бывшего депутата краевого Законодательного собрания и председателя Совета директоров алюминиевого завода Анатолия Быкова задержали 7 мая по подозрению в организации двойного убийства, совершенного в 1994 году.