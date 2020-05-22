Транснефть - Западная Сибирь провела учебно-тренировочное занятие на НПС Сокур

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на нефтеперекачивающей станции Сокур Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) по устранению отказа задвижки магистрального нефтепровода.

Цель УТЗ - проверка готовности сил и средств предприятия к локализации и ликвидации нештатной ситуации на магистральном нефтепроводе, связанной с выходом нефти. Также было проверено соблюдение персоналом требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Согласно легенде УТЗ, оператор НПС Сокур зафиксировал падение давления нефти на участке магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск. Транспортировка нефти была остановлена в условном режиме. Для обследования места падения давления и установления причины была направлена патрульная группа. После обнаружения условного выхода нефти для его локализации и ликвидации на место прибыли работники линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС Сокур. Бригада ЛАЭС локализовала "разлив", собрала нефть во временную емкость, зачистила и демонтировала колодец. После окончательной зачистки и дегазации места производства работ сотрудники ЛАЭС установили герметизирующую пробку и заменили прокладку фланцевого соединения корпус-крышка вантузной задвижки. Одновременно осуществлялся постоянный эколого-аналитический контроль воздуха и почвы.

В УТЗ было задействовано 25 работников, семь единиц автотехники, специализированное оборудование - емкости для отходов и сбора нефтешлама, противогазы, газоанализаторы, средства пожаротушения. Все работы проводились с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.

За проведением учения следила наблюдательная комиссия, в состав которой входили специалисты отделов и служб Новосибирского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь". По оценкам комиссии, персонал продемонстрировал высокий уровень эффективности взаимодействия, выполнил в нормативные сроки весь комплекс аварийно-восстановительных работ и справился с поставленными задачами.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"