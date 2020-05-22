В Сибири проверят пожарную часть, где караул стриг траву ножницами

Руководство ГУ МЧС по Новосибирской области организовало служебную проверку пожарно-спасательной части №57 в городе Каргат. Ее сотрудники выложили в Сеть видео, на котором служебный караул стрижет траву ножницами якобы по указанию руководства.

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы областного главка МЧС Павел Винаков, ролик был явно постановочный, однако какие цели преследовал личный состав караула, пока неясно. Руководство части предоставило сотрудникам ручную косу-литовку, но использовать ее для уборки травы один из караулов отказался. В свою очередь, начальник караула, ставший автором ролика, заявляет о том, что справиться с травой при помощи выданной косы невозможно.

- Чем нам косить траву? Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала - маникюрными ножницами, - заявляет голос за кадром. - Комендант сходил, купил ножницы специально. И ребята приступили к выполнению задачи. Первая задача у нас - уборка закрепленной территории от травы.

При этом, по словам Павла Винакова, два других караула без каких-либо претензий к начальству справились с покосом травы при помощи литовки. Почему один из караулов отказался пользоваться косой, да еще и публично продемонстрировал недовольство, будут выяснять проверяющие.

- По данному факту организована служебная проверка в отношении действий сотрудников служебного караула пожарно-спасательной части № 57 в городе Каргат, которые во время уборки на подведомственной им территории стригли газон ножницами. Подразделения пожарно-спасательных частей обеспечено необходимой техникой и оборудованием, в том числе для выполнения хозяйственных работ, - подчеркнул Павел Винаков.