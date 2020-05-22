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22.05.2020 08:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске спасли пациента с переломами двадцати ребер

Текст: Наталья Граф

Томские травматологи спасли водителя грузовика с переломами практически всех ребер.

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Мужчина был доставлен в больницу скорой помощи после ДТП в крайне тяжелом состоянии. У него были диагностированы переломы 20 ребер из 24 с повреждением обоих легких, некоторые из переломов были двойными. Помимо этого, водитель получил перелом нижней челюсти, закрытую позвоночную травму и перелом обеих ключиц. Больного подключили к аппарату ИВЛ, так как он не мог дышать самостоятельно.

- Для восстановления реберного каркаса, самостоятельного дыхания и снижения развития серьезных респираторных осложнений было принято решение выполнить операцию - остеосинтез ребер пластинами, - рассказал травматолог-ортопед больницы скорой медицинской помощи Олег Терентьев.

Томская БСМП - одна из немногих клиник в России, где выполняют остеосинтез ребер. Пациента в буквальном смысле слова "собирали по кусочкам". Операция прошла успешно. Спустя 43 дня после хирургического вмешательства водителя перевели на реабилитацию.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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