В Новгороде рассказали, зачем памятник "Тысячелетие России" обработали хлором

Один из местных депутатов даже обратилась в прокуратуру с требованием проверить факт повреждения памятника.
Корреспондент "Родины” связался с Новгородским Кремлем, где заявили, что изначально "обработка непосредственно памятника не была включена в перечень объектов для дезинфекции”. А для исключения ситуаций, которые могут привести к повреждению объектов при попадании на них раствора, там проконсультировались с биологами-реставраторами музея.
- Специалисты подтвердили безопасность дезинфицирующего средства. Это был слабый раствор хлора, не способный нанести вред памятникам, - отметила начальник отдела хозяйственной службы Новгородского музея-заповедника Елена Петрова. Она сопровождала процесс дезинфекции музейной территории.
В музее подтверждают, что в зону обработки действительно попал и нижний ярус памятника "Тысячелетие России”, но уверяют, что это не могло нанести ему ущерб. То же можно сказать и о площадке перед Магдебургскими вратами.
Подробнее об этом - в материале "Родины".