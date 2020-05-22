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22 мая 2020 г. 19:22
Общество
Текст: Артем Локалов

В Новгороде рассказали, зачем памятник "Тысячелетие России" обработали хлором

Недавно Новгородский музей-заповедник провел дезинфекцию территории. Ею занимались специалисты 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии Западного военного округа. Вскоре появились сообщения, что из-за этого пострадал памятник "Тысячелетие России" и Магдебургские врата XII века.

Один из местных депутатов даже обратилась в прокуратуру с требованием проверить факт повреждения памятника.

Корреспондент "Родины” связался с Новгородским Кремлем, где заявили, что изначально "обработка непосредственно памятника не была включена в перечень объектов для дезинфекции”. А для исключения ситуаций, которые могут привести к повреждению объектов при попадании на них раствора, там проконсультировались с биологами-реставраторами музея.

Фото: издание Книжного магазина И.И. Доррер
"Тысячелетие России" обработали хлором. В Новгороде объяснили, зачем

- Специалисты подтвердили безопасность дезинфицирующего средства. Это был слабый раствор хлора, не способный нанести вред памятникам, - отметила начальник отдела хозяйственной службы Новгородского музея-заповедника Елена Петрова. Она сопровождала процесс дезинфекции музейной территории.

В музее подтверждают, что в зону обработки действительно попал и нижний ярус памятника "Тысячелетие России”, но уверяют, что это не могло нанести ему ущерб. То же можно сказать и о площадке перед Магдебургскими вратами. 

Подробнее об этом - в материале "Родины".

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#коронавирус
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#журнал Родина
#памятники