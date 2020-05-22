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22.05.2020 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Автор Forbes объяснил, почему считает Элисту недооцененным городом

Текст: Руслан Мельников
Фото: Национальное телевидение Калмыкии Фото: Национальное телевидение Калмыкии
Фото: Национальное телевидение Калмыкии

Автор американского издания Forbes Джаред Ранахан, объяснил журналистам из Калмыкии, почему он составил нашумевший список недооцененных городов России и почему включил в этот список Элисту.

Руководитель национального телевидения Калмыкии Алтман Трофимов рассказал корреспонденту "РГ", что республика сейчас ориентирована на раскрытие туристического потенциала, поэтому отзыв американского издания вызвал здесь особый интерес. Журналисты смогли разыскать Джареда Ранахана на Гавайских островах.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Forbes назвал недооцененные туристами города России

"Он очень удивился тому, что мы его нашли, и был рад, что опубликованный рейтинг вызвал резонанс в России. При этом Джаред Ранахан признался, что не является штатным репортером Forbes. Он оказался тревел-блогером, путешествующим по разным странам, и побывавшим в России. Из-за 13-часовой разницы во времени интервью по скайпу с ним пришлось записывать в шесть часов утра. Для этого мы специально пригласили студентку КалмГУ, которая помогла вести синхронный перевод", - говорит Алтман Трофимов.

Любопытно, что в Элисте сам автор Forbes не был. Рассказывая о том, что побудило его составить рейтинг, Джаред Ранахан объяснил, что встречался в Москве с большим количеством людей со всей России и понял, что, как и многие американцы, кроме столицы и Санкт-Петербурга, он совершенно ничего не знает о других российских городах. Блогер начал проявлять интерес к северным и дальневосточным территориям, потом обратил внимание на юг страны и заинтересовался Калмыкией и Элистой. Джареда Ранахана до глубины души поразил тот факт, что в Европе находится кусочек буддистского Востока, где местные жители даже внешне выглядят иначе.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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"Люди приезжают куда-то, тратят там деньги, узнают новое о регионе и увозят эти знания домой, а это место потом завоевывает всемирное признание и известность. Но я считаю, что это может стать проблемой. Некоторые города, переполненные туристами, например, Амстердам и Барселона, уже начинают страдать. Я очень надеюсь что Калмыкия тоже раскрутится, но сможет найти некий баланс и извлечь из туризма больше плюсов, чем минусов. А вообще я хотел создать свой рейтинг потому, что Россия - огромная страна, в которой можно увидеть разные красивые регионы. Я хотел осветить те места, о которых многие даже не знают. Но люди из этих мест заслуживают того, чтобы рассказать историю своего дома также, как большие известные города рассказывают свою историю", - говорит Джаред Ранахан на записи, которая сейчас только готовится к вечернему эфиру.

Кстати, элистинские журналисты уже пригласили автора Forbes в гости, и он с радостью согласился приехать в степную республику.

Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

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