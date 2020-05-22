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22.05.2020 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Туапсе обнаружили минометную мину времен войны

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани

В Туапсинском районе Кубани силовики уничтожили советскую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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По информации ведомства, снаряд обнаружил местный житель на берегу реки вблизи села Гунайка Четвертая. О находке он сразу же сообщил в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования краснодарского ОМОНа Росгвардии обследовали предмет и установили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами ржавчины.

Опасный боеприпас был уничтожен прямо на месте.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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