Под Туапсе обнаружили минометную мину времен войны

В Туапсинском районе Кубани силовики уничтожили советскую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, снаряд обнаружил местный житель на берегу реки вблизи села Гунайка Четвертая. О находке он сразу же сообщил в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования краснодарского ОМОНа Росгвардии обследовали предмет и установили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами ржавчины.

Опасный боеприпас был уничтожен прямо на месте.